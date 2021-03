Regimento interno e bandeira preta suspendem sessão ordinária na Câmara

A Câmara de São Sepé cancelou a reunião plenária que aconteceria na noite de terça-feira, 2, em razão do protocolo da bandeira preta que está em vigor no estado desde o último sábado. A primeira sessão ordinária do ano foi remarcada para a próxima terça-feira, 9.

Outro ponto apresentado pela mesa diretora, para o cancelamento da sessão ordinária, diz respeito ao regimento interno da câmara que não permite a realização de cinco reuniões plenárias por mês e março terá cinco terças-feiras e de acordo com a lei, uma sessão teria que ser suspensa.

De acordo com o presidente do Legislativo, Rodrigo Ferreira (PSB), persistindo a classificação da bandeira, a sessão será realizada de forma online. “Já estamos nos adaptando para este modelo de encontro virtual com os vereadores para que possamos retomar os trabalhos e dar seguimento às demandas que são importantes para o município”, afirmou o vereador.