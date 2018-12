Restos humanos são achados no interior de São Sepé

A polícia civil de São Sepé, recebeu no dia de hoje, segunda-feira, 03, um telefonema de um morador da localidade de Pinheiros, estrada das Palmas, interior do município, informando que seus cães apareceram em sua propriedade com um crânio humano. O proprietário se deslocou para a estrada junto com seus cães para localizar o ponto do achado. Foram encontradas algumas roupas e calçados. O proprietário informou a polícia do ocorrido e onde seria o local exato do achado. A Polícia Civil se deslocou até o local, recolheu o crânio e outras partes de ossos que estavam na beira da estrada e na lavoura localizada ao lado. Foi constatado que o crânio possui uma perfuração. O material será encaminhado para a perícia.