Reunião com dirigentes definirá competições de bocha para 2017

A Secretaria de Esportes e Lazer de São Sepé nesta próxima quarta-feira, 1ª de fevereiro, os dirigentes das equipes que pretendem disputar o Municipal de Bocha. O encontro será realizado às 20 horas, no ginásio municipal Prof.Nery Bueno Lopes.

Segundo o secretário de esportes, Humberto Stodutto a reunião servirá para saber o futuro da competição no município. A intenção da Secretaria de Esportes e fazer a unificação das duas competições – citadino e municipal de bocha – em uma só competição. “Temos a ideia de proporcionar somente um campeonato de bocha durante o ano. Não tem necessidade de duas competições, sendo que acaba um e inicia outra”, explica.

Ainda conforme Humberto, com a união dos dois torneios, o campeonato ficará com mais equipes e maior, sendo realizados diversos jogos durante o ano. “Vamos apresentar esta propostas aos dirigentes, acredito que é uma ótima iniciativa e colaborará com as equipes”, ressalta.

Após a reunião, o secretários irá apresentar o calendário da competição e as equipes que irão disputar o Campeonato Municipal de Bocha.