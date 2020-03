Rio Grande do Sul tem 90 casos confirmados de coronavírus

O Rio Grande do Sul registrou no final da tarde desta segunda-feira (23) cinco novos casos de coronavírus. A informação foi divulgada no Twitter da Secretaria da Saúde do Estado.

Com a atualização o Estado chega a 90 casos confirmados da doença.

Os novos casos são de Porto Alegre, Santana do Livramento, Santa Maria, Sapiranga e Rio Grande.

O Brasil registra 34 mortes em razão do novo coronavírus e tem 1.891 casos confirmados, de acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde.

Veja a lista completa dos municípios gaúchos infectados

Alvorada, 2 casos

Bagé, 6 casos

Bento Gonçalves, 2 casos

Campo Bom, 2 casos

Canoas, 4 casos

Carlos Barbosa, 1 caso

Caxias do Sul, 2 casos

Charqueadas, 1 caso

Dois Irmãos, 1 caso

Eldorado do Sul, 1 caso

Erechim, 3 casos

Estância Velha, 1 caso

Estrela, 1 caso

Farroupilha, 1 caso

Ivoti, 2 casos

Lajeado, 4 caso

Osório, 1 caso

Porto Alegre, 44 casos

Rio Grande, 1 caso

Sapiranga, 1 caso

Santa Maria, 2 casos

Santana do Livramento, 3 casos

Santo Antônio da Patrulha, 2 casos

São Leopoldo, 1 caso

Serafina Correa, 2 casos

Taquara, 1 caso

Torres, 3 casos

Viamão, 1 caso