Rodeio Show Cesar Paraná é um dos grandes atrativos da Expofeira

Uma das novidades da 43ª edição da Expofeira Regional de São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul este ano é o Rodeio Show César Paraná. A atração é um rodeio estilo de montaria em touros. Possui aberturas temáticas com efeitos visuais e pirotécnicos, iluminação dentro da arena de rodeio nos três dias.

São aproximadamente duas horas de espetáculo por dia e o rodeio apresenta muita emoção, adrenalina e entretenimento. Os touros usados para montaria pesam em média uma tonelada e são 15 competidores que se deslocam de diversos lugares do Brasil. A locução do Rodeio Show é feita por um dos principais locutores de Rodeio Country do país, Cesar Paraná. Os cinco primeiros colocados na competição receberão um prêmio em dinheiro e uma vaga para participar do maior rodeio estilo country, em Barretos.

A competição ocorre durante os três dias da Expofeira. Iniciado na noite de ontem, o rodeio cativa os visitantes. Após a apresentação dos peões, foi realizado também o show com a dupla Sandro e Cicero. Neste sábado (07), após o rodeio, o show será por conta do grupo Gaitaço do TcHê. O rodeio inicia às 21 horas, e logo após será realizado o show/baile.

No domingo (08), a programação inicia às 20 horas com show pirotécnico e logo após a apresentação das montarias e premiação. Os Ingressos custam R$ 20,00, e podem ser adquiridos no Studio A Instrumentos Musicais e também na portaria do Parque de Exposições.

Toda estrutura de palco, iluminação e shows esta concentrada na pista de provas do Parque de Exposições do Sindicato Rural de São Sepé. Segundo Marcio Santos da MC produções, parte da estrutura de arquibancadas é coberta, impedindo assim que o publico se molhe caso haja chuva. “A equipe do César Paraná montou uma grande estrutura para proporcionar melhor comodidade ao publico e parte a área de shows esta coberta. Vale à pena assistir”, ressalta Santos.