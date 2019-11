Ronda Crioula e Caami representam São Sepé no Enart 2019

Começou ontem, sexta-feira, 15, às 16 horas a final da 34ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), no Parque da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul, e segue até domingo. Entre os classificados para as danças tradicionais, duas entidades de São Sepé estão na final de um dos eventos culturais mais tradicionais do Estado, pela Força B, Bloco 2, o CTG Ronda Crioula e, também pela Força B, porém no Bloco 5, o Caami folclore e Arte Nativa.

Para chegar nesta etapa, os finalistas precisaram caprichar nas apresentações regionais e inter-regionais. Além das danças tradicionais, que incluem apresentações coreografadas de entrada e saída, há, também, outras categorias: canto, instrumentos (gaita de boca, viola, gaita piano, gaita botão, violino ou rabeca, bandoneon, violão e conjunto musical), trovas, pajada, chula, dança de salão e declamação.

A programação começou com apresentações dos campeões do Enart nas categorias pré-mirim, mirim e juvenil. Logo em seguida, ocorreu a apresentação do CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, campeão em 2018. Após, começaram as eliminatórias, que prosseguem hoje, sábado, 16, a partir das 8h. A solenidade de encerramento está prevista para as 19h30min de domingo, 17, quando os grandes campeões das categorias Força A e B serão conhecidos.