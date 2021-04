Rotary visita prefeito sepeense

O Governador do Rotary Club do Distrito 4780, José Moacir Almança, esteve no gabinete do Prefeito João Luiz Vargas, para a entrega da flâmula do ano rotário. Entre os assuntos abordados, foi discutida a realização da 31ª Conferência Distrital “Infinitas Oportunidades de Servir” – que neste ano será de forma online, entre os dias 13 e 15 de maio.

Conforme solicitado, o evento deve ocorrer no auditório da Fundação Afif Jorge Simões Filho. A programação inclui palestras, homenagens e premiações, marcando o fechamento do Ano Rotário 2020/2021.

No encontro, o Prefeito ofereceu todo o apoio da administração para a realização das atividades, se colocando à disposição do Rotary Club de São Sepé.