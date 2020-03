RS tem 223 casos confirmados de coronavírus

Em Santa Maria número subiu para sete casos.

Até a última atualização, feita pela secretária de Saúdo do Estado, na manhã deste domingo, o Rio Grande do Sul tem 223 casos confirmados de coronavírus.

Deste total, 134 são homens e 89 mulheres. A faixa etária que concentra o maior número de pacientes é dos 30 aos 39 anos. A cidade com maior número de casos segue sendo Porto Alegre com 130, seguido de Bagé com nove casos.

Na Região Central, as cidades de Santiago, Nova Palma e Cachoeira do Sul têm um caso confirmado cada. Já Santa Maria, tem sete casos confirmados pela prefeitura, sendo dois já divulgados pelo Estado e outros cinco que ainda não constam na lista da secretaria estadual.

As duas mortes já registradas pela Covid-19 no Estado são de pacientes de Porto Alegre.

