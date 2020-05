Sábado tem dia D de vacinação contra a gripe no interior de São Sepé

Neste sábado, 9, tem Dia D de vacinação contra a gripe na zona rural de São Sepé. Cinco equipes de saúde estarão em diferentes pontos do interior para facilitar o acesso dos moradores dessas regiões à imunização. A ação é destinada para todos os públicos atingidos pela campanha.

Confira o roteiro:

Equipe 01 – Jazidas

Associação do Corredor dos Kessler

Associação Luiz Ottes (Rincão dos Brum)

Corredor do Choca

Salão Igreja das Dores (Estrada Geral)

Associação dos produtores do Ipe

Posto de Saude de Jazidas

Salão da capela São Judas Tadeu

Associação da Barragem

Equipe 02 – São Rafael

Casa da ACS Daiane

Casa da ACS Andreia Fernandes

Comunidade terapeutica Antonio Maria

Postinho

Corredor Passo do Souza

Casa dona Cleci Bagolin

Escola municipal São Rafael

Posto de saude são rafael

Corredor dos “meia duzia”

Casa da senhora Zulma Neves

Casa da senhora Maria de Jesus

Associação das Palmas( Corredor Piratini

Propriedade do seu Catinha

Corredor do Rincão dos Santos

Equipe 03 – Cerrito do Ouro

Salão da comunidade do Cerrito

Bar Capão Grande

Equipe 4 – Tupanci

Associação Cotrisel

Fazenda Frida Lang

Casa senhor Juventil

Estrada geral

Bar do Mulato

Posto de saúde Tupanci

Casa do senhor Almir Machado

Casa da Acs Micheli

Salão da Igreja coxilha verde

Propriedade Darci Brum

Fazenda Izabel Ozorio

Equipe 05 – Mata Grande

Corredor da fazenda infinito ou corredor do evangelho

associação são joao das palmas

Associação Juliana

CTG Coronel Chananeco

Associação dos Produtores Placido Chaves

Antiga EM Leonardo Teixeira