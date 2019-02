Sábado tem Muamba de Carnaval em São Sepé

O Carnaval Municipal de São Sepé começa a esquentar a partir deste sábado, quando na rua em frente ao Centro Cultural acontece Muamba, a partir das 21h.

Conforme o presidente da Fundação Cultural, Luis Garcia, o evento terá as apresentações das baterias das escolas de Samba, Imperatriz Sepeense, Imperadores do Ritmo e encerra com a bateria Os Canalhas.

Após a apresentação da primeira escola, tem o concurso para a escolha das Soberanas do Carnaval. Até esta terça-feira, 5, apenas duas candidatas haviam confirmado presença. As inscrições encerram nesta quarta-feira, 6 de fevereiro, ás 13h30min e podem ser feitas na Fundação Cultural.

A festa segue com a participação do Trio Elétrico de Rack Som Show, até ás 2h. A Brigada Militar vai ter reforço de policiais de Santa Maria para o evento. A partir das 19h de sábado serão fechados os seguintes pontos: