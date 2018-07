Já é conhecido o número da cartela vencedora do Renault Kwid Zen 1.0 0Km, da promoção da rede de Supermercados Cotrisel.

A promoção “Economia na mão + vida para a terra” teve a parceria das marcas participantes, Erva Mate Rei Verde, Girando Sol, Farinha Maria Inês e Isabela Massas e Biscoitos.

O sorteio foi pela loteria federal. O vencedor ainda não foi divulgado. Corre conferir as suas cartelas!

Se for a 77415 for a sua, já pode comemorar.