Samba pros Mestres fará “live” em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer

Com as recomendações de distanciamento social, eventos de música foram duramente atingidos. A impossibilidade de estar junto com seu público fez com que alguns artistas adotassem uma saída estratégica, buscando no mundo virtual formas de estarem juntos de seus públicos.

Com as chamadas “lives”, o palco foi transferido para a tela do celular ou computador. Músicos de todos os estilos têm realizado transmissões em que apresentam seu repertório, as “lives “ acontecem normalmente nas redes sociais. Cada dia da quarentena conta com um cardápio formidável de “shows” online. Muitos desses eventos têm promovido arrecadações para o combate ao coronavírus ou para ajudar entidades dos mais diversos setores.

A modalidade de apresentação passou a ocupar um lugar central no perfil de artistas, e São Sepé não ficou parado. Neste setor, artistas de São Sepé como o grupo Tchê Chaleira, a dupla Sandro e Cícero e o grupo Samba Pros Mestres, entre outros, estão trabalhando em prol de arrecadações , seja para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, seja para auxiliar entidades assistenciais.

A agenda para quarta–feira, 29, de abril, é a Live do grupo Samba pros Mestres, que acontece bem aí, na palma da sua mão, a partir das 20 horas. O propósito é arrecadar alimentos e material de higiene para atender as famílias que são assistidas pela Liga de Combate ao Câncer de São Sepé.

Com a “hashtag” #todospelaliga, o grupo formou parceria com o comércio local que está com pontos de arrecadação das doações.

Agenda:

Doações: a partir de segunda-feira, 27

Pontos de arrecadação: Cotrisel, Droga Geral, Magazine Ineu Feminina, Padaria Esquina do Pão, Traços e cores e Studio A.

O que doar: Material de limpeza e higiene e produtos alimentícios, além de doações em dinheiro, direto na conta da liga, (Banrisul), através do contato (55) 99956-5152

Live: Samba pros Mestres, quarta-feira, 29 de abril, 20 horas.