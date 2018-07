Sandro e Cícero animaram o sábado no Clube do Comércio

A dupla Sandro & Cícero animou a festa “Te Quiero Tequila” que aconteceu sábado, dia 28 de julho em São Sepé, no Clube do Comércio.

O talento musical que marca a trajetória da dupla, contagiou o público presente no evento.

Com o novo sucesso “Nosso love é top” a dupla que há 10 anos está na estrada, vem chamando a atenção de gravadoras e profissionais do ramo e recentemente assinou contrato com a Sony Music Brasil.