Sanitização Solidária

Pontos de grande circulação de pessoas em São Sepé serão sanitizados mais uma vez nesta quinta-feira, 28. A ação, que não terá custos à prefeitura, é uma iniciativa solidária da Desinservice Saúde Ambiental com objetivo colaborar no enfrentamento do Coronavírus.

O serviço terá início por volta das 7h30, abrangendo cerca de 20 locais. Com a ajuda de pulverizadores, profissionais vão realizar a aplicação de substâncias que eliminam microorganismos causadores de doenças. Esta é a segunda vez que a empresa atuará no município – a primeira foi no mês de março, mediante contratação.

De acordo com o empresário Jefferson Hoffmann, o processo de sanitização é bastante eficaz para tornar os espaços mais limpos e seguros. “As pessoas estão paralisadas, com medo, sem poder trabalhar, sem poder sair de casa. Construímos junto com o Poder Público, um plano de ação. Como consequência direta, temos ambientes mais seguros promovendo a tranquilidade para sua população” diz ele, que é proprietário da Desinservice.

O prefeito Léo Girardello elogiou a atitude da empresa. “Em nome da comunidade sepeense, agradecemos o gesto nobre e a preocupação com o nosso município. União é fundamental para vencermos o coronavírus”, pontuou.

Saiba mais:

No processo de sanitização, aplicações são feitas com a pulverização de “quaternário de amônia de quinta geração”, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, para eliminação do novo Coronavírus. Importante salientar, que a utilização de substâncias não indicadas como forma de sanitização com produtos inadequados pode trazer consequências e até mesmo riscos como alergias, corrosão, entre outros. A sanitização com quaternário de amônia é segura e altamente indicada.