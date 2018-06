São 17 anos levando o leitor a sério

O jornalismo, por definição é a atividade profissional que visa coletar, investigar, analisar e transmitir periodicamente ao grande público, ou a segmentos dele, informações da atualidade, utilizando veículos de comunicação (jornal, internet, revista, rádio, televisão etc.) para difundi-las.

A Fonte há 17 anos está presente na vida dos sepeenses, formigueirenses, vilanovenses e milhares de leitores espalhados pelo mundo que, com o advento da internet, também podem acompanhar as notícias diárias através do jornal online.

A imprensa precisa ser objetiva, informativa. É isso que faz com que possamos também ter uma informação de qualidade.

Desde a primeira edição o Jornal A Fonte tem procurado uma disposição gráfica moderna e agradável, acompanhando a evolução tecnológica e também a evolução pessoal de cada leitor, que a cada ano se torna mais e mais exigente naquilo que absorve como informação.

Nossa missão é a precisão das informações sobre os mais variados assuntos que interessam aos leitores, com o foco na família, nos bons costumes e nas autoridades legitimamente constituídas. Nosso objetivo é continuar essa caminhada sempre buscando contribuir com o desenvolvimento intelectual de nosso povo e com o crescimento de nossa região.

Nós últimos 17 anos, São Sepé contou com a colaboração do Jornal A Fonte para assimilar milhares de fatos. Independente do horário ou dia da semana em que um episódio importante acontece, o leitor da edição impressa tem a segurança de que ela chegará com detalhes na sua casa todos os sábados, e os leitores do jornal on line acompanham os fatos do dia a dia de forma reduzida, mas apuradas com o mesmo empenho.

Hoje a vertente cristalina da informação sai da adolescência e entra em seu 18º ano de caminhada rumo à vida adulta.

Aos nossos clientes e amigos, agradecemos a parceria. À comunidade fica o pedido para que, juntos, possamos fazer desta Fonte um vertedouro de boas novas. Entramos em nosso 18º ano de atuação, com a mesma força e confiança no amanhã, e sem esquecer a estrada que nos conduz ao futuro.