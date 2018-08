São Cristóvão e Santo Isidro são festejados em Vila Nova do Sul

Festa em honra a São Cristóvão e Santo Isidro acontece neste domingo em Vila Nova do Sul. Com a tradicional procissão motorizada, percorrendo um trecho da BR-290 e algumas ruas da cidade. Os motoristas locais e visitantes saíram da Gruta de São Cristóvão as margens da BR-290 junto a Empresa Calcário Andreazza indo até a frente da Igreja Matriz São Vicente de Paulo onde acontece a benção aos motoristas, e logo após missa.

Os organizadores Celso M. Piovesan e Rosane Piovesan, Artidor e Vali Schfer, Airton e Lovane Sari, Caciano e Darléia Aozane, Dorvalino e Neli Antonello, juntamente com o Conselho Pastoral Paroquial e o Pároco Padre Darcione Martins agradecem a participação da comunidade e visitantes.

A programação contempla ainda almoço festivo com churrasco, galeto, risoto e saladas, na parte da tarde a tradicional domingueira terá a animação de Humberto Machado e Grupo.

(Fotos: Dora Barros)