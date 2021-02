São Sepé amplia convênio com a CORSAN

Objetivando melhorar a prestação dos serviços de saneamento no município, a Prefeitura Municipal de São Sepé e a CORSAN estão viabilizando a ampliação do seu convênio de atribuições. Em reunião na manhã desta terça-feira, 9 de fevereiro, o prefeito João Luiz Vargas e o diretor de operações da CORSAN André Finamor discutiram os detalhes da nova formatação.

Atualmente a CORSAN contrata empresas para apoio à manutenção dos sistemas, com o fornecimento de retroescavadeiras, caminhões e pavimentação. A proposta de João Luiz é que a própria Prefeitura, que já faz os serviços de manutenção das ruas, possa fazer esse apoio para a empresa de saneamento. “A CORSAN tem uma planilha de preços para cada serviço, seja equipamentos ou materiais, e a Prefeitura geralmente apenas é interveniente neste processo. Se a Prefeitura executar o serviço, temos condições de repassar recursos para isso”, disse o diretor.

Na avaliação de João Luiz, é uma forma de ampliar a equipe que cuidará da manutenção e zeladoria da cidade, que, na avaliação do prefeito, não está em boas condições. “Estou aqui na CORSAN como Secretário de Obras de um município pequeno que tem dificuldades com serviços básicos de capina, nivelamento de ruas, pavimentação. Não é falta de empenho, mas precisamos ampliar a equipe e isso tem custo. Esse novo convênio com a CORSAN serve para injetar dinheiro nessa atividade”, esclareceu João Luiz.

O diretor André Finamor informou que o processo leva cerca de 90 dias para tramitar em todos os setores da CORSAN e acredita que já no primeiro semestre de 2020 a Prefeitura tenha o pedido de ampliação do convênio aprovado.