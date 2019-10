São Sepé coloca o agronegócio em foco na 45ª Expofeira Regional

A 45ª edição da Expofeira Regional de São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul, em sua 45ª edição, acontece nesta semana, nos dias 10 a 14 de outubro, no Parque de Exposições Francisco Simões Pires, em São Sepé.

Evento consagrado como uma das maiores feiras do agronegócio da região, a feira apresenta uma programação variada, que contempla: provas e remates de animais, mostra de animais mostra comercial e industrial, palestras e shows musicais locais e regionais.

Na agenda está ainda, a mostra do desenvolvimento da fruticultura, piscicultura e programa mais flores, além de palestras técnicas, prova morfológica dos cavalos crioulos, julgamento de ovinos a campo e bovinos.

São Sepé é figura no cenário da pecuária como o segundo maior polo de venda de bovinos do Estado do Rio Grande do Sul.

No pavilhão do comercio, a diversidade de produtos serviços colocados à disposição dos visitantes, garantem bons negócios e diversão. Haverá no Parque de Exposições, uma praça de alimentação bem montada.

O evento é promovido pelo Sindicato Rural de São Sepé, Senar, Farsul , Casa Rural e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Confira a programação:

09/10/2019 (quarta-feira)

19h45min – Inauguração do novo sistema de iluminação das mangueiras

20h – Palestra núcleo jovem do Sindicato Rural/Farsul

10/10/2019 (quinta-feira)

20h – Palestra Melhoramento do campo nativo e pastagem cultivada

11/10/2019 (sexta-feira)

8h – Entrada dos animais que irão a prêmio

10h – Abertura oficial do pavilhão da agricultura familiar

10h – Abertura oficial do pavilhão do comércio

14h – Tarde de campo – Estação da Emater

20h – Encerramento da entrada de animais que irão a prêmio

20h – Inauguração oficial da 45ª Expofeira Regional

20h – Entrega certificado BPA

22h30min – Show com Banda Mania.com (Forró)

12/10/2019 (sábado)

8h – Abertura do parque

9h – Início do julgamento de classificação de bovinos, ovinos, equinos e pequenos animais.

12h – Almoço com os jurados

14h – Remate bovinos raças de corte – pista de remates

22h30min – Show com o Grupo Vaneira Expresso e DJ

13/10/2019 (domingo)

8h – Abertura do parque

10h – Entrega dos prêmios aos animais premiados na 45ª Expofeira

16h – Mostra do grupo de capoeira

21h – Show Banda Rahra e DJ

15/10/2019 (terça-feira)

15h – Feira de terneiros

21/10/2019 (terça-feira)

15h – Feira de terneira