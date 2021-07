Nesta sexta-feira, 23 de julho, a Secretaria da Saúde da inicia a aplicação das primeiras doses da vacina contra Covid-19 para sepeenses com 29 anos ou mais.

A campanha ocorre nos ESFs por agendamento e no Clube do Comércio por livre demanda. O horário é das 9h às 11h30 (nos ESFs).Das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h (Clube do Comércio).

Portar CPF ou cartão SUS e documento de identidade.