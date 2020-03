São Sepé decreta calamidade pública

O prefeito de São Sepé, Léo Girardello, decretou calamidade pública em razão do Coronavírus. O documento publicado nesta segunda-feira, 23, e que ainda precisa ser referendado pela Câmara de Vereadores, traz uma série de regulamentações aos setores público e privado, todas com o objetivo de conter a propagação da Covid-19.

As novas medidas incluem a proibição da circulação de pessoas nas ruas a partir das 21h até às 5h, salvo em questões de saúde ou atividade remunerada; a interdição de parques, praças e do Pamade e o fechamento de camelôs, centros comerciais e de prestação de serviços, exceto aqueles considerados essenciais.

Restaurantes, bares, padarias e lancherias tem autorização de funcionamento. No entanto, o consumo de alimentos no interior dos estabelecimentos fica vedado. Os itens devem ser retirados no balcão ou entregues em domicílio. Lojas de conveniência devem abrir entre as 7h às 19h. O decreto de calamidade ainda restringe a realização de todo e qualquer evento realizado em local fechado, independente de sua categoria. Celebrações religiosas podem ser conduzidas por uma única autoridade no templo para transmissão via redes sociais.

A partir da publicação do documento, servidores públicos municipais desempenharão suas atividades em domicílio. O intuito é evitar aglomerações em locais de circulação comum. Há também determinações especiais para a área da saúde pública, que está diretamente ligada às ações de combate ao Coronavírus.

O descumprimento dessas medidas pode resultar em penalidades como multas, interdição parcial ou total da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento dos estabelecimentos. O prefeito Léo Girardello fez um apelo para que a população siga as recomendações de prevenção e que evite sair às ruas. “Todas as nossas atenções estão voltadas para a proteção da saúde de nossa gente. O sucesso dessas ações depende da adesão de todos. Em breve, voltaremos a nos abraçar”, diz.