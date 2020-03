São Sepé discute medidas contra avanço do Coronavírus

O novo Coronavírus foi assunto de uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 16, no Centro Administrativo Social. O encontro contou com a participação de profissionais da saúde ligados à Prefeitura e ao Hospital Santo Antônio.

Na oportunidade, o grupo retomou as orientações para a prevenção do contágio, as características da doença causada pelo microorganismo, bem como as estratégias de contingenciamento do problema. De acordo com o secretário Marcello Ellwanger, na próxima quarta-feira, São Sepé deve anunciar medidas diante do estado de emergência em saúde pública declarado pela Organização Mundial da Saúde. Tais providências estão sendo estruturadas por órgãos como a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e devem ser assumidas por todas as cidades com o objetivo de barrar o avanço do Covid-19. Neste sentido, aulas, eventos sociais e encontros religiosos devem ser suspensos por tempo indeterminado.

Enquanto estas determinações não são formalizadas, cada cidadão precisa fazer a sua parte: evitar espaços fechados, aglomerações e o compartilhamento de objetos pessoais. Outra dica fundamental é a lavagem das mãos e o uso do álcool gel. Apesar de São Sepé não possuir nenhum caso suspeito de Coronavírus, o esforço deve ser coletivo, já que o Covid-19 pode causar infecções respiratórias graves, especialmente nos idosos