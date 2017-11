São Sepé é representado no Fórum Tribos nas Trilhas da Cidadania

Escola Municipal Coronel Chananeco, Cerrito do Ouro, através do grupo ecológico”SOS Natureza”, representou São Sepé no FÓRUM das Tribos nas Trilhas da Cidadania, na cidade de Encantado .O grupo composto por alunos, pais e professores, levou para expor seus trabalhos e experiências dentro da TRILHA Meio Ambiente.Também mudas de árvores para distribuir entre os participantes. Tribos nas Trilhas da Cidadania é uma ação social que visa o desenvolvimento da cultura do voluntariado organizado no RS,promovida pela ONG Parceiros Voluntários e tem como objetivo proporcionar aos jovens a oportunidade para atuarem no seu meio social,assumindo responsabilidade como agentes modificadores,em busca de soluções para vários problemas enfrentados na sua comunidade,pensando sempre na qualidade de vida.

O Fórum oportuniza um encontro com todas as TRIBOS participantes,relatando suas experiências e trocas de idéias,e a integração.onde cada um pode fazer a diferença.

Os alunos apresentam suas ações a outras escolas, assistem teatro danças,brincadeiras e dinâmicas em grupo.Os temas desenvolvidos são cultura,educação para a paz e meio ambiente.

“O mais importante ,é a conscientização da responsabilidade de transformar o meio em que vive , em um mundo melhor. Além da troca de experiências e novas amizades ,os alunos se encantam com as diferentes culturas que observam a cada cidade que visitam.Este ano visitamos pontos turísticas da cidade,conhecendo sua cultura.Destacou a professora Elisares Shirmann Ineu.

Conhecer uma fábrica de chocolates,com uma bela explicação do funcionamento e da importância para o desenvolvimento da cidade , esteve entre as atividades extras proporcionadas aos alunos .O Apoio recebido por parte da Parceiros Voluntários de Porto Alegre,onde patrocina e oportuniza aos alunos a troca de conhecimentos e idéias novas,além de proporcionar muitas amizades com alunos de outros municípios,assim como a Parceiros Voluntários de Encantado que dispensou aos alunos convidados, toda a atenção e infraestrutura necessárias para a realização do evento.”Acredito estar no caminho certo,pois EDUCAR é ter o prazer de tirar os alunos da rotina da sala de aula e oferecer oportunidades de experiências,e é o que fica para a vida toda”. Registrou a professora.