São Sepé está atualizando o cadastro de imóveis abastecidos pela CORSAN

Esta semana começou o recadastramento dos consumidores de água e esgoto da CORSAN em São Sepé.

O serviço está sendo feito por equipe identificada com uniforme e crachá, e a coleta de dados é feita com entrevista, fotografia dos hidrômetros e dos imóveis. No momento da visita, são perguntadas informações como número de moradores, condições do hidrômetro e dimensões do imóvel.

A atualização de dados cadastrais será feita nos 317 municípios atendidos pela companhia e o trabalho começou nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, em três municípios, localizados na região central, metropolitana e litoral do Rio Grande do Sul. A expectativa é que o trabalho seja concluído em 20 dias em São Sepé, e que o município seja o primeiro do Estado a concluir o recenseamento.