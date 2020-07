São Sepé está com dois casos ativos de Coronavírus

Prefeitura de São Sepé, Secretaria Municipal de Saúde e Comitê Estratégico de Enfrentamento ao Coronavírus tornam público o boletim epidemiológico semanal da Covid-19 e o gráfico que ilustra a curva de casos ativos por data:

Terça-feira, 28 de julho, São Sepé tem dois casos ativos de Coronavírus. O número reflete uma estabilização no cenário da Covid-19 no município. No entanto, indica que o vírus ainda está em circulação local, exigindo a continuidade dos cuidados básicos. Distanciamento social, higiene das mãos e uso de máscara – inclusive em ambientes internos em eventuais visitas – são fundamentais para que se evite uma segunda onda de contágio.

A média de infectados por dia está em 0,21. Este número já chegou a 1,2 novos casos diários no pico da curva local, registrado em junho.

Do total de testes realizados em São Sepé até o momento, 6% tiveram resultado positivo. O dado é otimista, já que este índice chegou a atingir 11%. Nos últimos sete dias, 81 pessoas foram testadas.

No Hospital Santo Antônio há um paciente internado com diagnóstico de Covid-19, morador de Formigueiro.

As aglomerações ainda preocupam a Secretaria Municipal de Saúde, em especial, contágios que possam ter ocorrido em função do período de temperaturas elevadas registrado em julho, que levou muitas pessoas para as ruas.