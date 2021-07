A partir desta quarta-feira, 30, São Sepé atende os Sepeenses com mais de 50 anos, que já podem agendar a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Basta entrar em contato com seu ESF de referência e agendar a aplicação. Moradores da região central e rural, livre demanda no Clube do Comércio. Atendimento das 9h às 11:30h

Fonte- Assessoria de Imprensa da Prefeitura.