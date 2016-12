São Sepé escolheu representantes para regional da Fecars

Além da classificatória municipal teve o Rodeio de Verão do DT Coxilha dos Índios

Foram conhecidos os representantes de São Sepé, que participarão da classificatória da 13ª Região Tradicionalista – RT para a Festa Campeira do Rio Grande do Sul – Fecars, prevista para ocorrer no mês de março, no qual, ainda não tem local definido para sua realização.

A classificatória municipal foi realizada em duas etapas, nos dias 3 e 4 de dezembro no rodeio do CTG Ronda Crioula e nos dias 17 e 18 de dezembro, no Departamento Tradicionalista Coxilha dos Índios, da Vila Block. Durante a realização das provas nestes dois rodeios, não houve aproveitamento de 100% das armadas, ficando entre 80 e 90 %, tendo como critério de desempate o aproveitamento das quatro armadas das finais.

Segundo Pedro Renato Silveira, Capataz Geral da 13ª RT, a classificatória municipal teve dezenas de competidores, sendo decidido nas armadas finais. “Agradecemos o empenho de todos os participantes, bem como as entidades que sediaram as classificatórias e que participaram deste evento campeiro, afinal é a cultura gaúcha e a nossa tradição que está sendo apresentada e resgatada”, ressalta.

A classificatória da fase regional será realizada em Santa Maria, de 13 a 15 de janeiro, no CTG Sentinela da Querência, no bairro Camobi. Esta etapa será disputada entre os representantes de cada cidade que participam da 13ª Região Tradicionalista. “Que tenham sucesso na fase regional, no CTG Sentinela da Querência, para que em março, durante realização da Fecars, a 13ª Região Tradicionalista seja destaque novamente no estado, repetindo o sucesso de anos anteriores”, finaliza.

Relação dos classificados conforme as categorias e modalidades disputadas nas provas campeiras de tiro de laço.