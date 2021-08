São Sepé participa de Seminário sobre Promoção de Igualdade Racial

O Coordenador de Inclusão Social de São Sepé, Eduardo Machado, representou a Administração Municipal em um seminário realizado na segunda-feira, 9 de agosto, através da Prefeitura de Caçapava do Sul, em parceria com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com apoio da FAMURS, Unipampa e UFSM.

A ação, tinha como tema a Sensibilização dos gestores municipais para ações e políticas públicas de Promoção de Igualdade Racial do RS e objetivo de difundir conhecimento e Leis, Políticas Públicas, Programas e Fomentos, Criação de Coordenadorias, acesso à recursos e adesão ao Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial.

O Seminário, que ocorreu de forma online, foi transferido ao vivo no Facebook da Prefeitura de Caçapava do Sul, Unipampa e UFSM e contou com a presença de diversas autoridades do estado.

“Entender o senário do nosso município e ouvir as angústias, demandas e projetar políticas públicas de igualdade racial é o nosso trabalho”, destacou Eduardo.