São Sepé possui 7 casos confirmados de Covid-19

A Prefeitura de São Sepé, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê Estratégico de Acompanhamento e Enfrentamento ao Coronavírus, tornaram público nesta quarta-feira, 20, o boletim epidemiológico da Covid-19 atualizado.

Agora São Sepé conta com 76 casos em monitoramento e 7 casos positivos.

As autoridades de saúde reforçam que os procedimentos de testagem no município estão ocorrendo dentro dos protocolos e instruções formalizadas nas notas técnicas da Secretaria Estadual da Saúde.