São Sepé recebe a Unidade Móvel da Agas

Depois de visitar Espumoso e Rio Pardo em março, a escola móvel da Associação Gaúcha de Supermercados está em São Sepé, desde segunda-feira (9), com o objetivo de qualificar gestores e colaboradores do varejo local. A unidade itinerante da Agas está ministrando aulas sobre padaria, layout de loja, gestão de perecíveis, controle de estoque e logística. A carreta demandou investimentos de R$ 500 mil pela entidade e tem capacidade para aulas com até 50 alunos. O projeto está na cidade através da parceria entre a Associação e a Rede Cotrisel. Os cursos são abertos a profissionais de todo o varejo da região.

O veículo se encontra junto ao Supermercado Cotrisel, Rua Coronel Veríssimo, 1491. Os aprendizados têm preços de R$ 50,00 para sócios da Agas e de R$ 65,00 para não sócios. “É importante que o setor supermercadista gaúcho siga se qualificando a cada ano. Por isso, levamos nossos cursos a todas as regiões do Estado através da escola móvel”, destaca o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. O dirigente ainda ressalta que os aprendizados podem ser realizados por varejistas de outros setores e por pessoas que desejam trabalhar no comércio.

Fabiano Soares ministrou o curso “Mix de sucesso para padarias e confeitarias”, na segunda-feira, 9, onde apresentou novas receitas e métodos paraconfecção de condimentos com aulas práticas.

Terça-feira, 10, Salvador Fraga orientou sobre “Layout e Atmosfera de Loja”, onde o objetivo foi demonstrar a importância da visão e captação de clientes.

Dia 11, quarta-feira, Gustavo Fauth, ensinou “Gestão de Perecíveis” onde demonstrou as melhores maneiras de tratar com os produtos como hortifrutigranjiros, açougue, fiambreira, incluindo sua manipulação e estocagem.

Hoje, quinta-feira, 12, está sendo ministrado o curso “Organização no controle e recebimento de mercadorias”, onde Gustavo Fauth está ensinando aos participantes a melhor maneira de recebeer as mercadorias, de verificar as condições dos produtos entregues, as razões para não aceitar os produtos, pois tem que se ter em mente que os produtos recebidos irão para as mãos dos clientes.

Amanhã, 13, sexta-feira, em aula também ministradas por Gustavo Fauth, será passado aos participantes noções de “Administração de estoques, armazenagem e logística”.

Foram capacitadas pelos cursos, pessoas de São Sepé e da região, dia 09, 14 pessoas participaram; dia 10, 19; dia 11, 9; dia 12, 15 e já agendado 15 pessoas para o último dia, sexta-feira, 13.

De acordo com Fernando Assis, assessor de capacitação da Unidade Móvel da Agas, a Unidade percorre todo o estado do Rio Grande do Sul de março à outubro, capacitando, principalmente funcionários da rede de supermercados, sendo um projeto denominado “De Olho no Futuro” idealizado pelo presidente da Agas, Antônio Cesa Longo e seus diretores, tendo como principal motivação a preparação de profissionais do setor de supermercados em todos os níveis”.