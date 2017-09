São Sepé recebe hoje (30) Noites Gaúchas: Especial Festivais

São Sepé recebe nesta quarta-feira (30), às 20h, o espetáculo Noites Gaúchas. Um perfil poético e musical do Gaúcho Brasileiro nos 45 anos dos Festivais Nativistas do Rio Grande do Sul. Noites Gaúchas é uma turnê cultural do musical Gaúcho Brasileiro num passeio pelo cancioneiro gaúcho a partir dos anos 50 e fazendo uma homenagem aos 45 anos de Festivais Nativistas do Estado. O Rio Grande do Sul tem uma importante história musical que são os festivais, seus compositores e as músicas que fazem parte deste legado.

O espetáculo será apresentado no auditório da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho. O evento em parceria com a Fundação Cultural é uma realização da Chili Produções, com patrocínio de Eny Calçados e financiamento do Sistema Pró-Cultura/RS.

Um momento cultural para ficar na memória do público, um show que passeia por inúmeros gêneros, ritmos, arranjos e estilos. Quatro músicos e um repertório emocionado no palco. O show será apresentado com entrada franca em 07 municípios gaúchos: Santa Maria, Santa Cruz do Sul, São Pedro do Sul, Jaguari, Julio de Castilhos, São Sepé e São João do Polesine. A intenção é levar arte e cultura de qualidade para municípios do interior, incluindo-os também em roteiros de shows e apresentações culturais. O projeto conta com o patrocínio da Eny Calçados e o financiamento do Sistema Pró-Cultura RS.

No Repertório, grandes composições como Esquilador, Veterano, Desgarrados, Batendo Água, Bailanta do Tio Flor, Guri, Gaudencio Sete Luas, Alma de Poço, Tropa de Osso, Canto Alegretense, Semeadura, entre outras composições que marcaram os Festivais Nativistas e o cancioneiro do Rio Grande do Sul.

“Noites Gaúchas” é um roteiro musical e poético, uma trilha sonora com efeitos e sonoridades que nos conduzem a um universo regional por meio da hospitalidade, boas maneiras, lidas campeiras, origens, costumes, respeito, amor à natureza, às raízes, ao lugar em que se vive. Uma visita à história, aos festivais, danças e ritmos do Rio Grande do Sul, interpretados através da percepção e da musicalidade do Projeto Gaúcho Brasileiro, que tem por objetivo destacar o perfil poético e musical do gaúcho do RS desde os anos 50.

A ideia começou em 2001 quando Ricardo Freire foi convidado por Luiz Carlos Borges e Vinícius Brum a participar do “Palco do Rio Grande”, um projeto que resgatava a música do RS da década de 50. A partir de 2004, Ricardo criou o projeto “Palcos do Sul” que executava as músicas do RS desde os anos 50 até os dias de hoje. A ideia foi evoluindo até chegar ao conceito que é hoje: um perfil poético e musical do gaúcho brasileiro.

O repertório inclui grande parte de pout-pourris de diversas canções, de vários autores, períodos e estilos do cancioneiro regional, narrando através da música e poesia um pouco da história, costumes, características e os verdadeiros valores deste personagem que construiu a identidade do gaúcho brasileiro.

Os quatro integrantes desse musical são frutos de vários palcos da música no RS. Ângela Gomes é a intérprete feminina e cada um dos três músicos e cantores são compositores: Ricardo Freire, Tuny Brum e Sérgio Rosa.

O show conta com a participação especial de um casal de dançarinos, integrantes de Invernadas culturais: Andres Dalla Corte e Marina Lara.

A entrada é franca.

NOITES GAÚCHAS – ESPECIAL FESTIVAIS

PATROCÍNIO: ENY CALÇADOS

REALIZAÇÃO: CHILI

FINANCIAMENTO: SISTEMA PRÓ-CULTURA RS