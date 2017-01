São Sepé recebe nova ambulância do SAMU

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) está mais preparado para atender a população de São Sepé a partir desta terça-feira, 10. O município recebeu uma nova ambulância durante evento em Esteio, na presença do Presidente Michel Temer e Governador José Ivo Sartori.

O prefeito Léo Girardello, vice-prefeito, Kéio Santos, secretário de Saúde, Marcelo Ellwanger, e uma equipe do executivo, foram até o local receber a unidade. Ao todo, 61 cidades foram beneficiadas. O novo veículo trazido para o município sepeense tem estrutura moderna e vai oferecer equipamentos que possibilitam o atendimento até a chegada dos pacientes no hospital.

Girardello destacou que o pedido para a nova unidade havia sido feito ainda no ano passado, em Brasília. A antiga unidade também deve permanecer para uso do município. O SAMU faz atendimentos em residências, vias públicas, locais de trabalho, etc. O serviço deve ser solicitado pelo 192.