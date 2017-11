São Sepé recebe o Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul (Sescoop/RS) promove, no dia 18 de novembro, em São Sepé, a 10ª edição do Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo.

O Festival faz parte do Programa de Educação e Cultura Cooperativista, que durante o ano vem realiza atividades na região, com o objetivo de integrar dirigentes, associados, colaboradores, familiares e comunidades em que atuam as cooperativas; divulgar a doutrina cooperativista; promover os princípios e valores do cooperativismo e promover a educação cooperativista por intermédio de espaços culturais, prioritariamente a música, estimular os sócios, os empregados de cooperativas e os seus familiares a participação em eventos culturais, promovendo o bem-estar social e a melhor qualidade de vida e editar em CD e DVD a etapa final do festival.

Em 2017, as obras musicais selecionadas retrataram o tema: “DIA C – Dia de Cooperar”, enfatizando que todo dia é Dia de Cooperar. A etapa classificatória e a etapa final ocorrem no dia 18 de novembro, no Ginásio Municipal de Esportes Nery Bueno Lopes.

O evento é gratuito e os convites podem ser retirados nas cooperativas da região. Antes do anúncio das músicas vencedoras da grande final tem show com César Oliveira & Rogério Melo.

PROGRAMAÇÃO Data: 18 de novembro de 2017 Local – Ginásio Municipal de Esportes Nery Bueno Lopes, no município de São Sepé, na Avenida Júlio Vargas, n° 3132, – Etapa Classificatória – das 8h às 14h – Etapa Final – das 21h às 24h

JULGAMENTO E PREMIAÇÃO

Além dos valores previstos no artigo 25º do Regulamento, o 10º Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo oferecerá às dez obras classificadas para a final, a título de premiação, os seguintes valores:

1º LUGAR R$ 8.000,00 (oito mil reais) e troféu;

2º LUGAR R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e troféu;

3º LUGAR R$ 7.000,00 (sete mil reais) e troféu;

4º LUGAR R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e troféu;

5º LUGAR R$ 6.000,00 (seis mil reais) e troféu;

6º LUGAR R$ 5.500.00 (cinco mil e quinhentos reais) e troféu;

7º LUGAR R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e troféu;

8º LUGAR R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e troféu;

9º LUGAR R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais) e troféu;

10º LUGAR R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e troféu.

Na etapa final, o público presente escolherá, através de votação em cédula fornecida pelo Sescoop/RS no início do evento, a “Música Mais Popular do Festival”. Esta música receberá a título de premiação R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para saber quais são as 20 músicas selecionadas, CLIQUE AQUI.

Para mais informações sobre o Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo acesse o SITE DO SESCOOP ou FACEBOOK