São Sepé recebe retroescavadeira adquirida com emenda do deputado Afonso Hamm

O município de São Sepé foi contemplado com uma retroescavadeira 4×4, adquirida com emenda do deputado federal Afonso Hamm. O deputado esteve no município entregando o equipamento ao prefeito Leo Carlos Girardello, na quinta-feira, 10. Também estavam presentes no parque de máquinas, o secretário municipal de obras, Janir Machado e a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Lucélia Machado.

Hamm destaca a importância da entrega desse equipamento para atender os pequenos agricultores. O parlamentar salienta que a solicitação para indicação dessa emenda foi do vereador Gilvane Moreira. Somente para agricultura em São Sepé, o deputado já destinou mais de R$ 800 mil em emendas para aquisição de tratores, equipamentos agrícolas e um caminhão de coleta de recicláveis.

Também já destinou recursos para área de educação visando o transporte escolar rural. E, recentemente, a pedido da vereadora Maria Ecilda da Silveira, destinou R$ 100 mil para saúde, que foram utilizados para aquisição de equipamentos de proteção e testes rápidos, visando o combate e enfrentamento ao coronavírus.

O prefeito Leo agradeceu o empenho que Afonso Hamm tem destinado ao município, com a destinação de emendas e atendendo os interesses da comunidade, o que tem gerado muitos resultados. “A exemplo da restroescavadeira que fará toda diferença nos serviços realizados pelo executivo para a população, em especial no meio rural”, conclui.