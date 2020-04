São Sepé recebe testes rápidos para detecção da Covid-19

São Sepé recebeu 60 testes rápidos para detecção da Covid-19. O recurso, enviado pela 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, é capaz de reconhecer anticorpos produzidos pelo corpo do paciente caso ele já tenha entrado em contato com o coronavírus.

Este lote é destinado apenas a profissionais da saúde, da administração penitenciária e da segurança pública. Os critérios e orientações para aplicação dos testes são rigorosos, e estão formalizados em uma nota informativa da Secretaria Estadual de Saúde.

O município não possui nenhum caso de Coronavírus. Seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, atualmente 34 pessoas que apresentaram sintomas respiratórios estão em isolamento domiciliar, sendo monitoradas pelas equipes dos ESFs e Unidade Básica de Saúde. Outras 129 já foram acompanhadas e liberadas.