São Sepé registra 22 casos ativos de Covid-19

O boletim epidemiológico desta terça-feira, 24 de novembro, expressa um aumento de 14% nos casos ativos de coronavírus em relação à semana anterior. A variação beira o limite do que é considerado um quadro de estabilidade pelos especialistas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Nos últimos dias, os profissionais da saúde têm observado o avanço da covid-19 no interior do município, onde, segundo informações de moradores, estão ocorrendo aglomerações em jogos, jantares e bailes, favorecendo o contágio. Outro fator preocupante é o descuido no uso da máscara, equipamento fundamental para a proteção. No cenário estadual, o momento é de alta na ocupação dos leitos de UTI e aumento na média móvel de óbitos por coronavírus. Apesar disso, São Sepé permaneceu classificado na bandeira laranja no mapa definitivo do Distanciamento Controlado do Governo do Estado.⠀⠀⠀⠀⠀⠀

As recomendações à população permanecem as mesmas: proteção respiratória, distanciamento e higiene das mãos devem ser hábitos até que uma vacina seja disponibilizada, o que está previsto para o primeiro semestre de 2021. Até lá, evite locais fechados com grande presença de público.