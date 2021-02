São Sepé registra 44 casos ativos de Covid-19

Boletim Epidemiológico 17/02/2021

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a nova variante da Covid-19, conhecida como P.1, apresenta uma expressiva quantidade de mutações acumuladas no código genético em um período curto de tempo. Nesse sentido, há suspeita de que a nova variante seja transmitida com mais facilidade, onde um paciente contaminado pode infectar facilmente até 100 pessoas.

A declaração da FioCruz vem ao encontro do cenário negativo epidemiológico de São Sepé: 04 pacientes internados, sendo 03 em estado gravíssimo em leitos UTI em Santa Maria.

Os cofres municipais arcaram com mais de R$15 mil em translados de pacientes positivos para UTIS, nas últimas 3 semanas. A perspectiva pós carnaval é um tanto desanimadora, devido ao número de festas e aglomerações principalmente no litoral, sem os devidos cuidados preventivos.

A vacinação em São Sepé prossegue conforme os protocolos estipulados pelo Estado.

Passe álcool em gel, higienize as mãos, use máscara 😷 e mantenha o distanciamento social.

Qualquer dúvida entrar em contato com sua unidade:

