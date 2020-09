São Sepé registra 51 casos ativos de Covid-19

Após o surto enfrentado desde de meados de agosto, causado por um frigorífico de Santa Maria, ainda persistem 10% dos positivados, oriundos desse setor. Nota-se nessas três semanas, o aumento da contaminação no núcleo familiar (27,5%) e por conseguinte, o aumento de contaminação de servidores de serviço de saúde (25%)- Clínicas, SMS, HSA. Não foram detectadas infecções internas relevantes, a não ser em uma unidade (ESF XV). Outro ponto que chama atenção é a elevação de contaminação em 32% no comércio e empresas com aglomeração. O que confirma os dados compilados até o momento é que as contaminações se dão no meio familiar, ambientes de trabalho ou em festas fechadas e locais com grandes aglomerações sem os cuidados preconizados nos protocolos: distanciamento, EPIs, higiene.

Acerca dos números apresentados no boletim semanal, são seis pacientes internados – cinco em hospitais de Santa Maria e um em São Sepé. Esta semana registrou-se ainda um óbito de paciente de São Sepé que estava hospitalizado em Santa Maria. O número ainda não foi incluído no boletim epidemiológico, pois a Secretaria Municipal de Saúde aguarda notificação oficial através de documentos comprobatórios.

Tão logo este processo ocorra, o dado será contabilizado. Em relação aos indicadores: Faixa etária: 84% são entre 21 e 60 anos. Gênero: 50% feminino e 50% masculino. Prevalência em área : ESF Tatsch: 37, 33 %, ESF XV de Novembro: 32,43 ( Bairros Cristo Rei, Santo Antônio e São Francisco) Centro: 29,72% ESF Lôndero: 16,20%, ESF Pontes: 13,50%, ESF Block: 2,7 % Em torno de 79,76 % das notificações de acidente de trabalho são provenientes do Frigorífico Silva. Entende -se que todo o trabalho até agora, foi amplamente amparado pelas orientações técnicas, seguindo os protocolos e ao encontro das nossas realidades, o que só qualificou as estratégias de enfrentamento. O momento atual é de mais desafio frente ao acompanhamento das seqüelas das contaminações (surto), tanto na prevalência, quanto no acompanhamento das pessoas que passaram pelo diagnóstico (mutirão, matriciadores, NASF). Sabemos dos limites das intervenções, mas entendemos que nunca foi exigido uma responsabilidade individual e coletiva. Dessa forma agradecemos o empenho, dedicação e responsabilidade nas suas ações. Uma anotação importante de chegar ao conhecimento de todos é de que todas as intervenções são embasadas além dos protocolos, nos diagnósticos situacionais que estão se dando dia a dia nos territórios, além da busca contínua de orientações no COE Regional e de falas de especialistas que estão atuando desde o início da Pandemia. Dr. Alexandre Schawzerbold, infectologista, reafirmou a importância das condutas de rastreamento e monitoramento dos contatos, das singularidades de cada município, de observar a relevância de cada indicador dos contaminados, além disso,e refere sobre a predisposição para transmissão em locais fechados, com número elevado de pessoas, sem a utilização correta de EPIs e o respeito ao distanciamento. Grupo Gestor da Secretaria Municipal de Saúde