São Sepé registra 56 casos ativos de Covid-19

No primeiro boletim de fevereiro, dois dados assustam a Secretaria de Saúde: o aumento no número de óbitos e o registro de 46 novos casos em uma semana – esse dado representa uma média diária de 6,5 pessoas contaminadas.

Como já divulgado anteriormente, as vacinas estão sendo disponibilizadas aos poucos e ainda não contemplou a totalidade dos profissionais da saúde. Por isso, o uso de álcool gel, a higienização das mãos, o uso de máscara e o distanciamento social são as melhores maneiras de evitar a propagação do vírus.