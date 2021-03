São Sepé registra 6 óbitos por Covid-19 em uma semana

Conforme Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça-feira, no período de uma semana, 16/03 a 23/03/2021, São Sepé registrou mais 6 óbitos pelo Covid-19, aumentando para 25 o número de falecimentos. Também registrou um aumento de casos ativos no município, pulando de 140 para 148.

A situação é critica, e o único desfecho é conseguir que a vacina chegue a todas as pessoas.

A Secretária de Saúde, Carla Pinto, pede a colaboração da população: use sempre máscara; lave bem as mãos; use álcool em gel; esteja em espaços bem ventilados e evite aglomerações.