São Sepé registra mais 3 óbitos por Covid-19, e 4007 pessoas vacinadas

São Sepé segue em Bandeira Preta e com taxas de ocupação dos Leitos de UTI em torno de 90% na região.

Vale lembrar que os óbitos apenas são contabilizado no boletim epidemiológico após o resultado confirmando o diagnostico de COVID-19.

No município, o índice de infecção semanal foi 7,14 casos novos/dia.

Os indicadores apontam para um achatamento na curva e uma estabilidade da pandemia, caso não tenha acontecido aglomerações ou festa clandestinas nesse feriadão de Páscoa.

Vacinômetro

São Sepé contabiliza 4.007 pessoas vacinadas, sendo que 920 receberam a 2ª dose.