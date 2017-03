São Sepé sedia evento de nível estadual na próxima semana

Os organizadores finalizam nos próximos dias os últimos detalhes para a 6ª Abertura Oficial da Colheita da Oliva do RS, que em 2017 tem como palco uma propriedade localizada em São Sepé. O evento da próxima quarta-feira, 15, é inédito no município, e deve ser mais uma das ferramentas da Prefeitura de São Sepé e do Governo do Estado para estimular o plantio de oliveiras, prática que vem em crescente no país.

O ato ocorre em uma propriedade localizada às margens da BR-290. É na sede da Tecnoplanta que serão aguardadas importantes lideranças políticas e do setor empresarial do RS. O evento deve contar com a participação do Governador José Ivo Sartori. A cerimônia deve representar um estímulo para que novos produtores busquem informações sobre o plantio da árvore que dá origem a produtos como o azeite de oliva.

A Abertura da Colheita tem cerimônia agendada para às 16h e é aberta ao público que quiser conhecer de perto os processos de produção.