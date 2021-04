São Sepé tem 11 projetos selecionados pela Fundação Antônio Meneghetti

No final de fevereiro, a Fundação Antônio Meneghetti abriu a oportunidade para projetos de ações culturais e educacionais enviarem suas ideias para a instituição, a fim de receber recursos para a execução do mesmo. Ao total, 120 propostas foram enviadas por municípios da região, sendo 72 selecionadas de 10 cidades.

São Sepé teve 11 projetos escolhidos. São eles:

• Biblioteca nas Escolas – através da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.

• Compostagem e Hortas Urbanas – Secretaria de Assistência Social

• Construindo Leitores e Autores – E.M.E.F Eno Brum Pires

• Escola em Ação pela Preservação – E.M.E.F Eno Brum Pires

• Espaço Brincar e Aprender – E.M.E.F Professora Maria José Valmarath

• História(s) de São Sepé: Rememorar para um futuro melhor – E.M.E.F Padre Théo

• Horta Escolar: Educação Ambiental – E.E.E.B Francisco Brochado da Rocha – CIEP

• Investindo em Segurança e Proteção aos Alunos – Pré-escola Mariza Carvalho Cardoso

• Leitura que alimenta a alma, mente e coração – E.M.E.F Padre Théo

• Reinauguração da Biblioteca Escolar – E.M.E.F Coronel Chananeco

• Sementes do Amanhã – E.M.E.F José Gabriel de Moraes Brenner