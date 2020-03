São Sepé tem dois casos suspeitos do Coranavirús

A Secretaria de Saúde confirmou, nesta quinta –feira,19, os primeiros casos de pacientes que estão sendo monitorados com suspeita de contaminação pelo coronavírus em São Sepé.

Segundo o secretário de Saúde do Município, Marcelo Elwanger, um homem, que não teve a identidade revelada, está sendo mantido em observação, em quarentena domiciliar, acompanhado por profissionais preparados da secretaria de saúde. “Com histórico de viagem e apresentando sintomas de gripe, a Secretaria de Saúde, ao ser informada da situação investiga o caso desde então. Mas até o momento não se confirmou a contaminação. O homem segue em quarentena até que não se faça mais necessário este procedimento“, declarou o secretário. O segundo caso, é o de um caminhoneiro que havia saído do porto de Rio Grande, e ao se sentir mal pelo caminho, comunicou o fato à sua cidade de origem, o secretário de saúde desta cidade, então, solicitou a secretaria de saúde de São Sepé que o acolhesse, tratasse e isolasse, caso necessário até que a equipe da secretaria de saúde daquela cidade, consiga fazer o resgate do paciente.”Algo que pode acontecer entre hoje e amanhã”, declara Marcelo Elwanger.O homem está no isolamento do hospital Santo Antônio, entretanto, salienta o secretario de saúde, após feitos os procedimentos, o homem não positivou para coronavírus (dois casos que mesmo não confirmados estão sendo tratados com todo o rigor que a situação merece), entretanto, o estado de saúde dele ainda inspira cuidados e observação. Estamos monitorando a situação.

Ao confirmar a primeira suspeita, Elwanger, reforçou que já era esperada a circulação do vírus, e que tanto os profissionais de saúde, quanto o hospital da cidade, já estão preparados para ações controladas, e dentro da capacidade de absorção da crise, entretanto, o secretario salienta a necessidade do isolamento social. É imperativo que as pessoas entendam que uma pessoa pode estar passando o virus adiante, sem ter conhecimento disso, e outras pessoas vem se contaminando, sem a menor ideia do que esta acontecendo, por isso, a necessidade do distanciamento social. “Vamos ficar em casa, é a única maneira de não propagar, ou ser vítima de propagação do vírus, isto é uma realidade, não é brincadeira, vamos ficar em casa pessoal”, pede o secretário, lembrando ainda que nem o hospital nem os postos de saúde teriam como atender a toda a população, caso se contaminasse de uma só vez. Não queremos chegar ao ponto de termos que escolher quais pacientes vamos tratar, como esta acontecendo em alguns países, esperamos que não chegue nunca este momento, por isso reforço, não saia para a ruas se não for estritamente necessário, nos ajude a cuidar de vocês diferente dos demais países com transmissão, o Brasil e especificamente, São Sepé, ainda não está na fase em que há maior risco de contágio. “É mais um tipo de gripe que a humanidade vai ter que atravessar, e com letalidade maior, o Coronavírus se comporta com rapidez e tem transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou”, explicou. È imperativo que cada cidadão faça a sua parte, ficando em casa e cuidando ao máximo sua higiene, se precisar sair. Se todos tomarmos cuidado, São Sepé não registrará nenhuma tragédia, mas dependemos principalmente, que a população colabore.

Secretário de Saúde do Município, Marcelo Elwanger