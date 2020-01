São Sepé terá três noites de carnaval de rua

A semana começa com uma boa notícia para os adoradores do carnaval: a folia de rua está confirmada em São Sepé. Serão três noites de diversão gratuita, preparadas pela Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.

A festa vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, na Praça das Mercês, que receberá decoração temática e um palco coberto. No sábado e na segunda-feira, o baile acontece entre as 22h e às 4h. No domingo, a proposta é oportunizar a participação das crianças, e por isso o carnaval começa mais cedo: às 19h até a 1h30.

Conforme o presidente da entidade organizadora, Luis Garcia, o momento é de abertura das licitações e elaboração dos contratos relacionados às atrações que serão oferecidas ao público, como banda, bateria de escola de samba e a estrutura física necessária para a realização do evento. Entre as escolas de samba do município, a agremiação Os Kanalhas manifestou interesse em participar do processo.