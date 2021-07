São Sepé torna-se a segunda cidade no RS a aderir ao Programa Time Brasil

O Prefeito Municipal de São Sepé, João Luiz Vargas, assinou na última semana a adesão ao Programa Time Brasil, criado pela Controladoria-Geral da União (CGU) para auxiliar estados e municípios no aprimoramento da gestão pública e no fortalecimento do combate à corrupção.

A ação possui três eixos: Transparência, Integridade e Participação Social. No eixo integridade, busca reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. Na transparência, desenvolve instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis; e por fim, a participação garante a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis.

Para o Diretor do Escritório de Governo, Gabriel Leão, “a adesão ao programa significa um importante passo para a execução do Programa de Integridade que está sendo implementado na Prefeitura, com ações concretas para melhorar a transparência das informações, o combate à corrupção e a maior participação popular nas decisões governamentais”.

Informações: A.I. Prefeitura Municipal.