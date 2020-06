São Sepé volta para bandeira laranja

Em Live realizada na tarde desta terça-feira, 16, o governador Eduardo Leite anunciou ajustes em relação às cores das bandeiras nos cálculos do modelo de Distanciamento Controlado em razão da pandemia do Coronavírus. A região de Santa Maria passou da cor vermelha para laranja, vindo ao encontro do que prefeitos e empresários solicitaram ao Governo do Estado para que pudessem abrir os estabelecimentos comerciais. A alteração foi realizada devido à inserção de novos leitos disponíveis na região nos dados da Secretaria Estadual da Saúde.

Fonte: Rádio Integração