Sargento Lencina assume o comando da BM de Formigueiro

Com o objetivo de retornar os expedientes administrativos em Formigueiro, o sargento Lencina, de Santa Maria, assume o comando da Brigada Militar. O prefeito Xirú recebeu Lencina pessoalmente em seu gabinete, para desejar boas vindas, na sexta-feira (19), acompanhado do sargento Valles e do tenente Magno.

O prefeito destaca o trabalho da administração no que diz respeito a segurança pública. “Ontem mesmo eu recebi o delegado Firmino, da Polícia Civil, para que a gente faça uma ação em conjunto, e através desta integração entre as forças, melhoramos a segurança pública”, comenta.

“Estamos oferecendo ao sargento, o cercamento eletrônico do município, que é apenas uma das sementes necessárias para avançarmos”, acrescenta Xirú.

O sargento Lencina classifica o cercamento eletrônico como um sucesso. “Existe vários municípios que são a prova de que o projeto é fundamental na segurança da população. Além disso, juntamente com o prefeito, estou encaminhando o pedido de efetivos para Formigueiro”, esclarece.