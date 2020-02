Saúde recebe R$ 50.000 através de emenda parlamentar

Na tarde de quarta-feira, 26, foi entregue ao poder executivo, emenda parlamentar do Dep. Heitor Schuch no valor de R$ 50.000,00 para custeio na área de Saúde.

Com a entrada desse recurso que não estava previsto no orçamento do município, foi solicitado que se possa remanejar recurso livre para a implantação da microchipagem animal no município de São Sepé, através da USPA. Essa demanda atende há uma exigência da resolução 14/2010 do Conselho Regional de Medicina Veterinária do RS, sendo de extrema importância para o controle populacional de animais.