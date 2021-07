Secretária de Educação apresenta PL Emergencial que será votado na Câmara

Na manhã desta segunda-feira, 26, a secretária de Educação, Márcia Aires esteve na Câmara reunida com os vereadores para apresentar o projeto de lei 051/2021 que prevê a contratação emergencial temporária de oito professores de educação infantil para o município.

De acordo com a secretária, a necessidade urgente da votação do projeto se dá em razão do retorno as aulas no segundo semestre e da vacância dos cargos nas escolas. Na reunião com os vereadores presentes, Márcia destacou que a contratação acontecerá mediante processo seletivo com titulação e entrevistas.

“Esgotou-se o banco de concursados de candidatos aprovados para o cargo no último concurso”, afirmou Márcia. O projeto deve ser apresentado e votado na sessão ordinária desta terça-feira.

Câmara de Vereadores de São Sepé- Por Mateus Friedrich Barreto/Jornalista