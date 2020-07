Secretaria de Obras e Trânsito formigueirense ganhará pavilhão

Para melhor proteger e conservar os maquinários e equipamentos da frota da Secretaria de Obras e Trânsito, a Administração Municipal de Formigueiro já trabalha para construir um novo pavilhão para a pasta.

Será implantado um pré-fabricado de estrutura de concreto, com um total de 543 m², que contemplam também os serviços de sistema de captação de água pluvial, conduzindo a mesma até o nível do solo, na parte inferior do terreno.

O investimento será de R$ 144.828,81, através de financiamento no Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), executado pela empresa Estruturas Ellwanger Ltda, de Pantano Grande, vencedora da concorrência pública nº 05/2020.

A construção de um novo pavilhão é uma demanda relevante do município, sendo um dos objetivos da Administração, ainda mais ao levar em consideração que o antigo estava em péssimas condições e teve que ser demolido.

A solenidade de assinatura do contrato contou com a presença do prefeito Jocelvio Cardoso (Xirú), engenheiro civil da prefeitura e fiscalizador Peter Jessé Dalla Corte, gerente da agência local do Banrisul Alex Mello e o representante da empresa Vagner Ellwanger.

Segundo Ellwanger, a empresa irá produzir toda a estrutura em sua cidade sede, e após, trás para Formigueiro e realiza a instalação no pátio da secretaria, o que deve acontecer em agosto deste ano.